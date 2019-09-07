200 «квадратов» памяти: сибиряк создал граффити на тему Великой Победы
В городе Бердске по адресу улица Островского, 1а появилось граффити на всю стену дома. Теперь торец панельной пятиэтажки украшает огромная картина с фронтовиком и маленькой девочкой у него на руках. Внизу надпись «1941-1945», наверху — три слова «С Великой Победой!».
Художник Андрей Кукшев рассказал КП-Новосибирск о работе над проектом.
— Рисовал по 8 часов в день, всего ушло 7 дней. Местные жители в основном отзывались тепло, подарков не дарили, но пару раз предлагали идеи для следующих проектов.
На художество автор потратил 5 банок фасадной краски по 11 килограммов и около 50 баллонов граффити-краски. Общая площадь «полотна» составила 200 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU