2019-09-07T09:46:00+03:00
Общество

Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой

Первые снимки сделал новосибирский фотограф Слава Степанов [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
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Теперь метромост светится в темноте. Фото: Слава СтепановТеперь метромост светится в темноте. Фото: Слава Степанов
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Новосибирский метромост, который имеет протяженность 2145 метров и по праву считается самым длинным в мире, украсили фонарями. Теперь грандиозное сооружение светится в темное время суток.

Сибирякам понравилась идея сделать мост ярче. Фото: Слава Степанов

Сибирякам понравилась идея сделать мост ярче. Фото: Слава Степанов

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что мост отремонтируют, его заново покрасят и заменят разбитые окна. Этой ночью рабочие проводили испытания подсветки, ее включали и выключали несколько раз. Фотограф Слава Степанов успел сделать несколько ярких кадров.

"Респект, рабочим", - пишут горожане. Фото: Слава Степанов

"Респект, рабочим", - пишут горожане. Фото: Слава Степанов

Известно, что иллюминация будет работать летом и зимой, она рассчитана на температуры от 50 до -50 градусов.

— А я думала чего там парни, как по проспекту по крыше гоняют. Подсветку делали! Респект им! — делятся своими наблюдениями горожане.

Вид сверху. Фото: Фото: Слава Степанов

Вид сверху. Фото: Фото: Слава Степанов

Для подсветки выбрали холодный тон. Фото: Слава Степанов

Для подсветки выбрали холодный тон. Фото: Слава Степанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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