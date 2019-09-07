Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой
Новосибирский метромост, который имеет протяженность 2145 метров и по праву считается самым длинным в мире, украсили фонарями. Теперь грандиозное сооружение светится в темное время суток.
Сибирякам понравилась идея сделать мост ярче. Фото: Слава Степанов
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что мост отремонтируют, его заново покрасят и заменят разбитые окна. Этой ночью рабочие проводили испытания подсветки, ее включали и выключали несколько раз. Фотограф Слава Степанов успел сделать несколько ярких кадров.
"Респект, рабочим", - пишут горожане. Фото: Слава Степанов
Известно, что иллюминация будет работать летом и зимой, она рассчитана на температуры от 50 до -50 градусов.
— А я думала чего там парни, как по проспекту по крыше гоняют. Подсветку делали! Респект им! — делятся своими наблюдениями горожане.
Вид сверху. Фото: Фото: Слава Степанов
Для подсветки выбрали холодный тон. Фото: Слава Степанов
ИСТОЧНИК KP.RU