Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles
По словам сибиряков, арка памяти Джона Леннона появилась в Новосибирске около 40 лет назад. Картинки, надписи, строчки песен на кирпичной кладке оставляли фанаты и поклонники таланта. Арка находится в доме по адресу улица Челюскинцев, 44, там же сибиряки оставляли цветы в день рождения исполнителя. Теперь все эти надписи закрашены белой краской, включая самодельную фреску Леннона.
— Вот так теперь выглядит знаменитая новосибирская арка Леннона. Горожане без всяких причин расправились с одной из своих самых необычных андеграундных достопримечательностей. Больше у нас нет своей «стены Цоя»... Этот город сам уничтожает последние признаки своей айдентики, — пишет на свой странице в социальных сетях новосибирский блогер, автор книги «555 интересных фактов о Новосибирске» Александр Матвеев.
Примечательно, что на закрашенных стенах уже появились надписи баллончиком с рекламой явно запрещенных препаратов.
Так выглядела стена раньше. Для сравнения. Фото: Marta Blem
Горожане высказали недовольство такими переменами:
— Как минимум лет 30 этой арке! Первая надпись появилась в конце 80-ых, я еще в школе учился. Красители — изверги!
— Все детство прожила рядом. Всегда было интересно ходить, смотреть, читать. По-простому, конечно, все было нарисовано, но зато с любовью, от чистого сердца. Вот кому это надо было?
ИСТОЧНИК KP.RU