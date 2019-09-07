Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-07T08:06:53+03:00

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По словам сибиряков, арка памяти Джона Леннона появилась в Новосибирске около 40 лет назад. Картинки, надписи, строчки песен на кирпичной кладке оставляли фанаты и поклонники таланта. Арка находится в доме по адресу улица Челюскинцев, 44, там же сибиряки оставляли цветы в день рождения исполнителя. Теперь все эти надписи закрашены белой краской, включая самодельную фреску Леннона.

— Вот так теперь выглядит знаменитая новосибирская арка Леннона. Горожане без всяких причин расправились с одной из своих самых необычных андеграундных достопримечательностей. Больше у нас нет своей «стены Цоя»... Этот город сам уничтожает последние признаки своей айдентики, — пишет на свой странице в социальных сетях новосибирский блогер, автор книги «555 интересных фактов о Новосибирске» Александр Матвеев.

Примечательно, что на закрашенных стенах уже появились надписи баллончиком с рекламой явно запрещенных препаратов.

Так выглядела стена раньше. Для сравнения. Фото: Marta Blem

Горожане высказали недовольство такими переменами:

— Как минимум лет 30 этой арке! Первая надпись появилась в конце 80-ых, я еще в школе учился. Красители — изверги!

— Все детство прожила рядом. Всегда было интересно ходить, смотреть, читать. По-простому, конечно, все было нарисовано, но зато с любовью, от чистого сердца. Вот кому это надо было?

ИСТОЧНИК KP.RU