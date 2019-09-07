2019-09-07T06:51:35+03:00
Дом. Семья

Повис на ветке: игра краснокнижного котенка попала на видео

Малыш резвится, пока его снимает фотограф
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Дальневосточный котенок играет с веткой. Фото: кадр из видеоДальневосточный котенок играет с веткой. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Дальневосточный котенок использует для игры — сосновую веточку: она пружинит, а малыш раскачивается на ней и пытается «победить» хвоинки. Эту неуклюжую игру сумела снять на видео постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Анна Новикова. Она комментируют происходящее, говорит, что всего в вольере три котенка, но сейчас на «охоту» вышел только один. Рядом с малышом постоянно находится мама, она недовольно урчит, видимо, так дает понять, что присутствие посторонних ей не нравится.

В Новосибирском зоопарке этот вид дикой кошки живет с 1979 года, а первые котята появились только в 1985 году. За эти годы всего у дальневосточников родилось 120 малышей.

Дальневосточный котенок играет с веточкой.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Внешний вид дальневосточных котов не слишком отличается от вида домашних, они лишь немного крупнее. Длинна тела может доходить до 90 сантиметров. За раз у такой кошки может родиться до пяти детенышей.

Отметим, что дальневосточный кот внесен в Международную красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой
Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles
«Опята пошли»: новосибирцы делятся фотографиями «малышей» на ножках
Никто не забыт: в Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти»
«Голова кружилась, давление подскочило»: пенсионерке пришлось вызывать «Скорую» после визита в налоговую
«Посвежевшая» еда: в двух магазинах продавали «просрочку» в столовую
Полетела на самолете: выдру из новосибирского зоопарка отправили в Швецию
В воскресенье новосибирские гаишники будут ловить пьяных водителей
«Все было в дыму»: пожарные спасли 10 человек из горящего склада
Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Новосибирца посадили на пять лет за похищенные у пенсионеров 4,7 миллионов рублей