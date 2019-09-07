Повис на ветке: игра краснокнижного котенка попала на видео

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-07T06:51:35+03:00

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Дальневосточный котенок использует для игры — сосновую веточку: она пружинит, а малыш раскачивается на ней и пытается «победить» хвоинки. Эту неуклюжую игру сумела снять на видео постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Анна Новикова. Она комментируют происходящее, говорит, что всего в вольере три котенка, но сейчас на «охоту» вышел только один. Рядом с малышом постоянно находится мама, она недовольно урчит, видимо, так дает понять, что присутствие посторонних ей не нравится.

В Новосибирском зоопарке этот вид дикой кошки живет с 1979 года, а первые котята появились только в 1985 году. За эти годы всего у дальневосточников родилось 120 малышей.

Дальневосточный котенок играет с веточкой.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Внешний вид дальневосточных котов не слишком отличается от вида домашних, они лишь немного крупнее. Длинна тела может доходить до 90 сантиметров. За раз у такой кошки может родиться до пяти детенышей.

Отметим, что дальневосточный кот внесен в Международную красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU