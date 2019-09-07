2019-09-07T06:05:50+03:00
Общество

«Опята пошли»: новосибирцы делятся фотографиями «малышей» на ножках

Накануне жители мегаполиса и области заявили о начале сезона опят
Екатерина КОМЯКОВА
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Эти снимки сделаны накануне в Красноозерском районе. Фото: Инга Старовойтова/vk.com/incident_nskЭти снимки сделаны накануне в Красноозерском районе. Фото: Инга Старовойтова/vk.com/incident_nsk
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Фотографии с «семейками» опят появляются в группе «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО», а также в других пабликах в социальных сетях. Поваленная береза усыпанная множеством маленьких грибов сфотографирована девушкой из Красноозерского района.

— Грибы везде, пришла пора собирать, — делится информацией девушка.

Опята также замечены и в лесной зоне Академгородка.

Грибы в Академгородке. Фото: vk.com/griby_novosibirsk

Грибы в Академгородке. Фото: vk.com/griby_novosibirsk

— Вчера собрал, — отмечает местный житель Евгений под снимком березы «усеянной» грибами. «Грибные» снимки также опубликованы любителями тихой охоты в Кудряшовском бору. Сибиряки отмечают, что в этой местности в пятницу было очень много грибников, но опята там еще слишком маленькие.

— Машин очень много было в районе Кудряшей, сейчас всю мелочь выгребут, не дадут опятам нормально вырасти, — отмечают некоторые сибиряки.

Семейка опят в Кудряшовском бору. Фото: vk.com/griby_novosibirsk

Семейка опят в Кудряшовском бору. Фото: vk.com/griby_novosibirsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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