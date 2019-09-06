2019-09-06T19:04:30+03:00
Общество

Никто не забыт: в Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти»

Татьяна СОЛОВОВА
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Автопробег - отличная возможность почтить память воинов. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Автопробег - отличная возможность почтить память воинов. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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В Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти», посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне. Его протяженность - 400 километров.

- Автопробег стартовал с 4 сентября, - рассказал Владимир Самонин, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Участники уже провели тематические мероприятия в Сузунском, Черепановском и Маслянинском районах Новосибирской области. Это интерактивные площадки для допризывной молодежи, выставки ретро-автомобилей и макетов оружия 1941-1945 годов.

Кроме того, участники автопробега возложили цветы к памятникам и мемориальным комплексам в тех селах, где они побывали.

- В этих мероприятиях приняли участие ветераны и жители районов, - подчеркнул Владимир Самонин.

Закончится автопробег уже в предстоящую субботу, 7 сентября. Все участники мероприятия благодарны его организаторам - Центру патриотического воспитания Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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