2019-09-06T16:49:52+03:00
Общество

В воскресенье новосибирские гаишники будут ловить пьяных водителей

Также в ГИБДД планируют вычислить шоферов, которые лишены прав
Владимир ПТАШНИК
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Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на дороге.Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на дороге.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В предстоящее воскресенье, 8 сентября, инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей, которые сели за руль авто в Новосибирске.

— Цель рейда — профилактика вождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - пояснили в ГИБДД г. Новосибирска. — Только с начала 2019 года только в Железнодорожном районе Новосибирска произошли четыре аварии по вине нетрезвых водителей. В результате, шесть человек серьезно пострадали, а один погиб.

И это — только часть печальной статистики. Есть и еще одна важная задача предстоящей проверки автомобилистов:

— Во время этого рейда планируется также выявить тех водителей, которые лишены права управления транспортным средством или не имеют прав соответствующей категории, — пояснили в ГИБДД г. Новосибирска.

КП-Новосибирск обязательно расскажет о результатах рейда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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