Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки
В пятницу, 6 сентября, серьезная авария произошла в Дзержинском районе: там столкнулись две иномарки.
- На пересечении улиц Трикотажной и Промышленной столкнулись хэтчбек Nissan Tiida и кроссовер Toyota RAV 4, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - В результате аварии «Ниссан» лишился переднего бампера и оптики.
Судя по всему, удар пришёлся в правую сторону кроссовера. По предварительной информации, тяжелых травм в аварии никто не получил.
Пользователи соцсетей в комментариях сейчас обсуждают это ДТП:
- RAV 4 на красный летел в ряду, который под стрелку уходит направо. Водитель на Nissan Tiida еще успел остановиться вовремя. Так бы в бок прилетело.
- Кто-то завершал маневр, - пишут комментаторы.
Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей аварии и разобраться в причинах ДТП.
В Новосибирске на перекрестке столкнулись две легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU