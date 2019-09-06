Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-06T15:15:21+03:00

По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал

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В пятницу, 6 сентября, серьезная авария произошла в Дзержинском районе: там столкнулись две иномарки.

- На пересечении улиц Трикотажной и Промышленной столкнулись хэтчбек Nissan Tiida и кроссовер Toyota RAV 4, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - В результате аварии «Ниссан» лишился переднего бампера и оптики.

Судя по всему, удар пришёлся в правую сторону кроссовера. По предварительной информации, тяжелых травм в аварии никто не получил.

Пользователи соцсетей в комментариях сейчас обсуждают это ДТП:

- RAV 4 на красный летел в ряду, который под стрелку уходит направо. Водитель на Nissan Tiida еще успел остановиться вовремя. Так бы в бок прилетело.

- Кто-то завершал маневр, - пишут комментаторы.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей аварии и разобраться в причинах ДТП.

В Новосибирске на перекрестке столкнулись две легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU