Новосибирца посадили на пять лет за похищенные у пенсионеров 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-06T15:19:10+03:00

Преступника ждет пять лет тюрьмы и штраф - полмиллиона рублей

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Октябрьский районный суд сегодня, 6 сентября, принял решение по делу 43-летнего директора «Эксперт Инвест24» Дмитрия Телялюева. Мужчина, в общем счете, обманул 19 пожилых жителей Новосибирска, похитив у них 4,7 миллионов рублей.

Финансовая организация Телялюева скрывала от клиентов, что «Эксперт Инвест24» исключена из государственного реестра и у них нет свидетельства на осуществления деятельности. Мужчина попросту брал чужие деньги, но не собирался выполнять обязательств перед людьми. К счастью, афериста разоблачили и судили, по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

— Суд приговорил Телялюева к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей, — говорят в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU