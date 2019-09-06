Погода на выходные: в Новосибирске будет тепло, но облачно

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-06T13:20:23+03:00

Какой будет погода на выходные, читайте в нашем материале

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Погода на выходные в первую неделю сентября порадует сибиряков теплом: температура воздуха днем будет достигать до 21 градуса тепла днем и до 11 градусов ночью. В субботу, 7 сентября, в городе будет облачно, но без осадков. А в воскресенье, 8 сентября, временами ожидается небольшой дождь.

— В выходные дни в Новосибирске будет облачно, возможны небольшие осадки, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра. — Будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление будет достигать отметки в 749-750 миллиметров ртутного столба.

В новосибирской области на выходных также будет удерживаться теплая погода, температура воздуха будет достигать в среднем 18-22 градусов тепла. Ожидается облачность, а в отдельных районах — небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU