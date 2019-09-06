«А камера съедобна?»: сибиряков умилили обедающие еноты

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-06T12:23:02+03:00

Еноты не дерутся за еду. Фото: скриншот из видео.

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На сайте Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило часто публикуют забавные видео с милыми животными. В этот раз в объектив работников зоопарка попали еноты-полоскуны. Сотрудникам удалось запечатлеть, как еноты лакомятся фруктами.

Милые зверьки доставали из дыни дольки яблок и лакомились полезными кусочками. В один момент, еноты даже умудрились опрокинуть свою фруктовую тарелку, но они не растерялись и быстро-быстро разобрали все сладкие кусочки.

— Вот так кормят енотов в нашем зоопарке, — подписали ролик работники зоопарка.

Енотов называют полоскунами не просто так: перед едой они «моют» еду в воде. Эта забавная «привычка» и послужила причиной такого необычного названия.

У сибиряков поедание фруктов пушистыми зверьками на камеру вызвало умиление:

— Пытаются проверить, не съедобна ли камера?

— Какие они забавные, милые и смешные!

— Боже мой, какие милые мордашки!

Кормление енотов в Новосибирском зоопарке имени Р.А.Шило.Новосибирский зоопарк крупнейший зоопарк в России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится около 10 000 особей 770 видов, со всех континентов земного шара. http://www.zoonovosib.ru/ https://vk.com/novosibirsk_zoo https://twitter.com/nskzoo/ https://www.instagram.com/nskzoo/ https://www.facebook.com/pg/NovosibirskZoo

ИСТОЧНИК KP.RU