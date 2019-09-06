«Терпите до квартиры!»: новосибирцев рассмешило объявление в лифте дома
По всей видимости, жильцы дома устали от невоспитанных соседей, портящих общее имущество, и написали очень эмоциональное объявление в лифте.
— В одном из подъездов дома, — поделился один из подписчиков в группе «Подслушано Первомайка».
Текст объявления гласит:
— Господа, в нашем доме установлен лифт экономкласса, то есть без унитаза. Поэтому терпите до квартиры!
Пользователи соцсетей признали столь эмоциональное обращение весьма забавным. Но при этом полностью согласны с автором, что справлять нужду в лифте, безусловно, свинство и неуважение к остальным жильцам дома. Вот что они пишут в комментариях:
— Ситуация не смешная, в отличие от объявления.
— Если это на Первомайке, то где? Подскажите адрес.
ИСТОЧНИК KP.RU