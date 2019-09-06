2019-09-06T11:08:11+03:00
Общество

«Терпите до квартиры!»: новосибирцев рассмешило объявление в лифте дома

Его нашли в одном из лифтов жилого дома в Первомайском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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В лифте одного из жилых домов появилось вот такое обращение к жильцам. Фото: vk.com/perovomaika.В лифте одного из жилых домов появилось вот такое обращение к жильцам. Фото: vk.com/perovomaika.
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По всей видимости, жильцы дома устали от невоспитанных соседей, портящих общее имущество, и написали очень эмоциональное объявление в лифте.

— В одном из подъездов дома, — поделился один из подписчиков в группе «Подслушано Первомайка».

Текст объявления гласит:

— Господа, в нашем доме установлен лифт экономкласса, то есть без унитаза. Поэтому терпите до квартиры!

Пользователи соцсетей признали столь эмоциональное обращение весьма забавным. Но при этом полностью согласны с автором, что справлять нужду в лифте, безусловно, свинство и неуважение к остальным жильцам дома. Вот что они пишут в комментариях:

— Ситуация не смешная, в отличие от объявления.

— Если это на Первомайке, то где? Подскажите адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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