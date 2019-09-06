Снимите это немедленно: за неделю в Новосибирске поймали более 650 тонированных авто

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-06T09:20:49+03:00

В ГИБДД рассказали о результатах операции «Тонировка», которая прошла в городе

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Проверки проходили на дорогах Новосибирска в течение недели, с 27 августа по 5 сентября. Нарушителей оказалось не так уж и мало.

— По результатам проведенных проверок с незаконной тонировкой попался 651 водитель. В отношении всех их были возбуждены дела об административном правонарушении и штраф в 500 рублей. Устранили нарушение, то есть сняли тонировку на месте — 586 водителей, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Также было возбуждено одно дело об административном нарушении связанным с неповиновением убрать тонировку водителем.

Добавим, что в случае отказа водителя от снятия тонировки ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Согласно техрегламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU