Снимите это немедленно: за неделю в Новосибирске поймали более 650 тонированных авто
Проверки проходили на дорогах Новосибирска в течение недели, с 27 августа по 5 сентября. Нарушителей оказалось не так уж и мало.
— По результатам проведенных проверок с незаконной тонировкой попался 651 водитель. В отношении всех их были возбуждены дела об административном правонарушении и штраф в 500 рублей. Устранили нарушение, то есть сняли тонировку на месте — 586 водителей, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
Также было возбуждено одно дело об административном нарушении связанным с неповиновением убрать тонировку водителем.
Добавим, что в случае отказа водителя от снятия тонировки ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Согласно техрегламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена.
ИСТОЧНИК KP.RU