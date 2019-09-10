Cибирячка устроила жуткую фотосессию в стиле фильма «Оно»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-10T07:30:39+03:00

Снимки для девушки делала ее подруга

Изменить размер текста: A A

Сибирячка Диана Илларионова сфотографировалась в образе мальчика Джорджи из фильма «Оно». Локацией для съемки стала набережная в Новосибирске: девушке пришлось полазить под мостом, чтобы добиться нужных снимков.

— Посвящается тем, кто не сможет пойти в кино, — пишет Диана в социальных сетях.

Корреспонденту КП-Новосибирск девушка рассказала, как смогла добиться таких эффектных кадров.

— Как назло, когда мы фотографировались, была солнечная погода. Пришлось прибегнуть к знаниям фотошопа и создавать нужный эффект самостоятельно, — говорит Диана.

Девушка призналась, сделала эти все просто ради забавы. Желтая куртка и шарики стоят не дорого, в роли фотографа выступала хорошая подруга.

— Я смотрела фильм «Оно», но старый и то, когда была совсем маленькая. Книгу читала. На вторую часть обязательно сходим, — утверждает сибирячка.

Смотря на кадры, кажется, что вот-вот появится, то самое оно.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU