Тяжелая ноша: в Новосибирске налетчик унес из магазина кассу с деньгами

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-06T08:35:23+03:00

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В Новосибирске неизвестный ворвался в магазин, и угрожая ножом, забрал кассу с деньгами. Его ищет полиция.

— Ограбление произошло 18 августа в 11:30 в Кировском районе. Там ограбили магазин на улице Вертковской. Неизвестный мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, украл с прилавка кассовый аппарат, в котором находилось 40 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску похитителя.

Полицейские составили фоторобот предполагаемого грабителя.

— Всех, кто располагает какими-либо сведениями о лице, совершившем преступление, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-16-02, 232-15-68, 8-961-220-09-99, — добавили в полиции.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU