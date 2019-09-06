2019-09-06T07:37:35+03:00
Происшествия

Потерял управление: водитель Datsun погиб в столкновении с грузовиком под Новосибирском

Еще двое получили травмы и были доставлены в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Водитель Datsun выехал на встречную полосу, где ехал грузовик.Водитель Datsun выехал на встречную полосу, где ехал грузовик.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб, а двое получили травмы.

— Авария случилась сегодня около 7:25 утра на загородной трассе. 53-летний водитель за рулем Datsun, ехавший по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Коченево в сторону Новосибирска, на 1435-м километре не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся со встречным грузовиком Toyota Dyna, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В столкновении водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 56-летний водитель и 38-летний пассажир автомобиля Toyota Dyna.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

В аварии погиб человек, еще двое получили травмы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии погиб человек, еще двое получили травмы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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