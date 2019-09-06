Вождь в метро: в новосибирской подземке появится доска в память о Ким Чен Ире

СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-06T07:08:40+03:00

Так решили увековечить память о его визите в 2001 году

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Памятную доску в честь Ким Чен Ира установят в фойе станции метро «Площадь Ленина» сегодня, 6 сентября со стороны краеведческого музея.

— С предложением разместить в метро памятную доску выступил руководитель Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаил Симонян. 6 сентября делегация студентов Новосибирской Государственной консерватории им. М. И. Глинки под его руководством отправится с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, — рассказали в пресс-центре мэрии города.

В ведомстве отметили, что памятную доску решили поставить в честь посещения станции «Площадь Ленина» 11 августа 2001 года Председателем Государственного комитета КНР товарищем Ким Чен Иром.

Однако среди горожан это вызвало неоднозначную реакцию.

— Я очень хотел промолчать, но не могу. Прочитал о том, что в метро планируют установить памятную доску в честь Ким Чен Ира. Хочется напомнить, что в январе, когда умер дедушка с баяном Владимир Веретенников, горожане предложили установить на месте, где играл музыкант, памятную табличку, однако тогда посчитали, что «устанавливать памятники и венки в общественных местах неуместно: для этого есть специальные места», — поделился своими мыслями на странице в «Фейсбуке» новосибирский блогер Михаил Докукин.

Пользователи соцсетей согласны с этим. Вот что они пишут в комментариях:

— А как Ким Чен Ир связан с Новосибирском? Мне кажется, я пропустила какую-то важную новость.

— Дело даже не в неуместности памятников. Зачем Новосибирску памятник корейскому вождю?

Напомним, это не первое подобное мероприятие в городе. В октябре 2015 года памятную доску в честь визита в сибирскую столицу руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира установили на вокзале Новосибирск-Главный.

ИСТОЧНИК KP.RU