Банк УРАЛСИБ вошел в топ-5 лучших интернет-банков для частных лиц

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-06T07:01:14+03:00

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Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

Банк УРАЛСИБ занял четвертое место в сегменте Daily Banking (ежедневный банкинг). По сравнению с исследованием прошлого года - Internet Banking Rank 2018 - Банк УРАЛСИБ поднялся в рейтинге на 3 позиции. Согласно исследованию, более эффективным в рейтинге Daily Banking считается интернет-банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте.

Исследование Internet Banking Rank 2019 было проведено в июле - августе 2019 года. В нем приняли участие 24 интернет-банка для частных лиц, каждый из которых обследовался кабинетно и участвовал в пяти юзабилити-тестах. Анализ данных и расчет итоговой оценки для каждого банка в рамках концепции Daily Banking проводился на основе более чем 500 критериев оценок функциональности и удобства использования интернет-банка.