«Очень болезненно выглядят»: сибирячка вернулась из салона с «обкусанными» пальцами

СЕГОДНЯ 04:05 2019-09-06T04:06:23+03:00

Девушка отмечает, что маникюр сделали очень быстро — вся процедура заняла чуть меньше полутора часов

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Жительница Новосибирска осталась недовольна после похода в один из маникюрных салонов, где ей повредили пальцы, а маникюр треснул через несколько дней.

— Качество за высокую цену ужасное. В первый раз сделала френч за 2600, который с трудом продержался две недели. Обидно. Пришла через 20 дней с содранным вздутым покрытием, работа связана с разъездами, не было возможности прийти раньше. Сменила мастера. В этот раз по времени вся процедура заняла чуть меньше полутора часов, что довольно быстро. Мне сделали снятие, маникюр, новое покрытие. На то, что «покусали» пару пальцев до крови, пожалуй, не стану обращать особое внимание- всякое бывает. Но прошло три дня, треснуло покрытие на одном пальце, — поделилась своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» в «Инстаграме» сибирячка.

На фото маникюру всего 10 дней.

— Когда прошла неделя- покрытие «вздулось», появились как будто камушки и неровности. Маникюр не выглядел свежим. У хорошего мастера маникюр на моих ногтях может продержаться 3-4 недели, потом становится заметно, что он не свежий. Потому считаю, что это не моя индивидуальная особенность, а именно криворукость мастеров. За такие деньги делают безобразно! — заявила девушка.

Пользователи соцсетей согласились, что на фото маникюр выглядит безобразным. Вот что они пишут в комментариях:

— Когда вам лепили на ногтях пельмени, вас это не смутило?

— Какие страшные ногти, просто ужас.

— Зачем после неудачного френча возвращаться? Кто виноват в том, что вы дважды решили на грабли наступить?

— А форма ногтей, интересно, тоже дело рук мастера? Очень болезненно выглядят, как будто линзы большой кривизны.

По словам девушки, покрытие на ногте треснуло черех несколько дней. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU