Бонни и Клайд по-сибирски: воры забрали из квартиры шторы и утюг, чтобы купить выпивку
В Искитиме Новосибирской области полицейские раскрыли кражу из квартиры, совершенную парой.
— В дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы квартиры дома по улице Советской в городе Искитим. Придя домой, женщина обнаружила вскрытую дверь и пропажу вещей: магнитофона, утюга, шторы и косметики. Общая сумма причиненного ущерба составила 6800 рублей. На место выехала следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Опросив очевидцев, которые видели, как из дома выходили несколько человек с двумя мешками, правоохранителям удалось вскоре задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Искитима — 29-летний мужчина и его 30-летняя сообщница. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
— Сейчас устанавливается причастность к данному преступлению еще двоих. Выяснилось, что грабители планировали продать похищенное имущество, а на вырученные деньги купить алкоголь, — добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье — кража. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU