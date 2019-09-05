В Новосибирской области впервые приняли на работу парня с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 22:46 2019-09-05T22:46:45+03:00

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Правительством Новосибирской области активно поддерживается федеральный проект «Единая страна — доступная среда». Одной из важных его программ является программа по трудоустройству людей с ментальными особенностями. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отмечает, что она создана для помощи людям с инвалидностью, которых на нашей территории проживает более 200 тысяч.

Однако на деле, не каждый работодатель готов нанять такого работника, исходя из стереотипов, что особенные люди не смогут выполнять свою работу достаточно эффективно.

Данную программу также активно разрабатывала депутат Законодательного собрания Татьяна Есипова, считая, что люди с ментальными нарушениями должны активно интегрироваться в общество.

— Новый проект предполагает создание в центрах занятости особых подразделений, где сотрудники будут заниматься поиском работы для инвалидов, а специально обученные тьюторы обеспечат молодым людям сопровождение во время процесса, — рассказала Татьяна Павловна изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — К примеру, поступила от работодателя заявка: мне нужен цветовод в хозяйство, я приму на работу особенного человека. Специалисты «особенного подразделения» обрабатывают заказ и выдают направление молодому человеку, который прошел цветоводческие курсы. Он выходит на работу, а, чтобы испытательный срок закончился записью в трудовой книжке, его курирует тьютор.

Этот проект ушел на доработку в одну из новосибирских организаций, которая, как утверждали ее специалисты, является большим специалистом с сфере помощи особенным людям. Но, к сожалению, там проект так и не смогли оформить до рабочего состояния.

Но настоящим поводом для веры в лучшее стала новость о том, что в нашей области впервые был принят на работу человек с синдромом Дауна. Павел Есипов, главный герой кулинарного шоу «Это завтрак!», теперь является помощником администратора в кинозале «Синема».

— Сейчас Павел проходит стажировку и в середине сентября приступит к работе, — рассказывает директор кинозала «Синема» Мария Лендова. — Он будет помогать нашему администратору физически, в оформлении афиш, а также выполнять другие мелкие поручения. Мы на практике поняли, что трудоустройство человека с ментальными особенностями — очень непростая задача, имеющая много нюансов.

Мария Сергеевна отмечает, что Паша — очень исполнительный, дружелюбный и обладающий хорошим чувством юмора парень. Сейчас в коллективе все еще пока привыкают друг к другу, но Мария уверяет, что это обычный рабочий процесс.

Многие специалисты утверждают, что люди с синдромом Дауна, при надлежащих условиях и грамотной работе, могут успешно реализовывать себя в сфере обслуживания и творчестве. За рубежом они часто встречаются в числе персонала книжных магазинов, гостиниц и арт-мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU