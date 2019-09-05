Между жителями соседних домов в микрорайоне Шлюз идет борьба за два вазона с цветами

СЕГОДНЯ 22:01 2019-09-05T22:01:38+03:00

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В начале этого года общественники с микрорайона Шлюз подарили ветерану Великой Отечественной войны вазоны с цветами, которые были установлены под окнами квартиры пенсионера по адресу улица Вахтангова, 39, чтобы защитить его от паркующихся на этом месте машин.

Однако совсем недавно жители соседнего дома по улице Вахтангова 5а, заметили, что два вазона, которые появились под окнами пенсионера, были похищены с их детской площади, где они также служили ограждением от автомобилей.

— Пропажу вазонов я заметила в начале июня. Сразу же позвонила старшей по дому. Она удивилась не меньше моего. Потом мы связались с Александром Владимировичем Гусевым — это наш управдом, который в ЖЭУ. Он тоже ответил, что не в курсе, но заверил, что будет разбираться, — рассказала изданию Аcadem.info предысторию жительница дома Вахтангова, 5а Ирина. — Сомнений, что это наши клумбы, быть не могло. Они у нас были только-только покрашены, одна — в красный, а другая — в голубой цвет. Это тоже заслуга нашей старшей по дому, Аллы Николаевны. очень бы не хотелось, чтобы имущество дома, которым жители пользуются с момента постройки, вот так запросто у нас растаскивали.

Управдому на улице Вахтангова 5а смог выйти на одного из «похитителей» вазона. Однако он утверждает, что никакой кражи здесь не было и перемещение этих клумб было согласовано.

Но даже несмотря на это заявление, жители Вахтангова 5а решили не идти в полицию и постараться решить этот вопрос мирно.

— У меня к этой истории двоякое отношение. Если нам возвращать наши вазоны, то мне становится жалко того человека, ветерана, ради которого все затевалось, пояснила старшая по дому Алла Николаевна. — Ирину Чуеву жалко — это женщина, которая цветы дедушке в вазоны сажала. Мне жалко труд этой женщины, любой труд человеческий жалко! Если бы вот эти люди, что забрали у нас вазоны, поставили на их место наши же — только те, что стоят за домом некрашеными, и покрасили их, то и конфликт бы исчерпан был, и обращаться никуда бы не надо было — ни к журналистам, ни в полицию. Я за мирные методы.

Однако возвращать вазоны на место активисты не собрались. Они утверждали, что забрали их на законных основаниях, а жителям дома теперь ничем не обязаны.

— Хочу заметить, что вазоны так и остались у жителей двора, просто они от одного дома переместились к другому, под окна ветерану Великой Отечественной войны, которому более 90 лет, и он последний ветеран на Шлюзе, пояснил Алексей, один из общественников, занимавшихся перемещением вазонов. — Это было сделано по просьбе председателя Совета ветеранов, она же серебряный волонтер, Ирина Чуева. Она долго билась, чтобы под окна ветерана граждане не ставили машины. Он даже форточку открыть у себя не мог, так как задыхался. И вот мы совместно по просьбе Чуевой это сделали.

Алексей утверждает, что заявление в УК ТСЖ писала также сама Ирина Чуева. Но в любом случае, активисты готовы за свой счет восполнить пустоту возле дома Вахтангова 5а, посадив деревья.

Но обещанных деревьев жители дома так и не дождались. По их словам, на месте бывших вазонов появились только два обреза столба.

Теперь жители дома на Вахтангова 5а намерены обратиться в отдел эксплуатации ФГУП ЖКХ ННЦ. В начале сезона специалисты принимают детские площадки и обязаны оценивать их на предмет безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU