2019-09-05T18:51:34+03:00
Общество

Сибиряков просят помочь с экспонатами для музея при храме на Святом источнике

Он будет посвящен гонениям на Церковь и политическим репрессиям ХХ века
Татьяна СОЛОВОВА
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На святой источник паломники едут постоянно.На святой источник паломники едут постоянно.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
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У сибиряков есть замечательная возможность помочь в создании нового нового музея, который разместится при храме на Святом источнике.

- Искитимский штрафной лагерь был одним из самых строгих и жестоких, то это очень подходящее место для организации здесь музея памяти, - рассказывают в искитимской епархии. - В те годы безвинно пострадали тысячи священнослужителей, просто верующих людей. Музей будет представлять информацию о всех пострадавших: о духовенстве, крестьянах, рабочих, дворянах, управленцах, интеллигенции. Эти сведения собираются по крупицам, но имеющихся экспонатов мало.

Чтобы экспозиция была наиболее полной, и нужна помощь сибиряков, чьи предки пострадали во время репрессий.

- Возможно, кто-то сможет рассказать о своем дедушке, прадедушке, отце и других родственниках, которые находились в штрафном лагере в Искитиме, или просто священнонослужителе, крестьянине, пострадавшем за веру, - объясняют в епархии. - Возможно, у вас остались какие-то вещи, например, икона, предмет быта, принадлежащая тому или иному предку. Также пригодятся фотографии, документы, письма.

Материалы можно передать по адресу: г. Искитим, ул. Центральная, 12, или на электронную почту igorz2002@mail.ru с пометкой «Музей в Ложке». Всю информацию можно уточнить по тел. 8-913-892-88-43 (контактное лицо – протоиерей Игорь Затолокин).

ИСТОЧНИК KP.RU

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