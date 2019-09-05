Звезда «Универа» Стас Ярушин против вратаря Сергея Бобровского: это не шутка!

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-05T18:44:10+03:00

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В завершении хоккейного матча команды «Сибирь» против команды «Адмирал» из Владивостока всех болельщиков ждал еще один сюрприз: Стас Ярушин, звезда сериала «Универ», вышел на лед, чтобы попытаться забить несколько шайб Чемпиону мира и игроку клуба НХЛ «Флорида Пантерз» и сборной России Сергею Бобровскому.

— Правила этой мини-игры таковы: Ярушину нужно забить из 10 две шайбы, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск. — Если он это сделает, то Сергей Бобровский сделает себе шлем с его портретом и напишет на нем «Ярушин — The best». В этом шлеме хоккеист должен будет отыграть 5 матчей в НХЛ. А если проиграет Станислав, то ему придется написать про вратаря песню.

В итоге, актеру удалось забить знаменитому голкиперу всего одну шайбу из десяти. И со счетом 9:1 в этом поединке побеждает Сергей Бобровский. Что ж, теперь все поклонники хоккеиста могут честно ждать от Станислава Ярушина песню о своем кумире.

Актёр Станислав Ярушин забивает голы вратарю Сергею Бобровскому .

ИСТОЧНИК KP.RU