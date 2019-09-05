«Вот это жара!»: «Сибирь» разгромила «Адмирал»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-05T18:12:42+03:00

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Матч хоккейной «Сибирь» против команды «Адмирал» из Владивостока закончился для сибиряков победой со счетом 5:1. Даже несмотря на то, что началась игра для «Сибири» не слишком хорошо: в первую же минуту им забили гол, нашим спортсменам все же удалось отыграться.

— В первом периоде нам сразу же забили один гол, шайба отскочила в ворота «Сибири» рикошетом, — сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск. — Но за оставшееся время игры нашим спортсменам удалось отыграться, и матч закончился со счетом 5:1.

Примечательно, что и первый и последний гол в этой игре забил воспитанник «Сибири» Егор Миловзоров, оформив в этот вечер дубль.

Все болельщики «Сибири» провожали спортсменов громкими аплодисментами и поздравлениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730316" frameborder="0"></iframe> «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал».Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU