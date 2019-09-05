Стены из картона: сибиряки вынуждены лечиться в ФАПе с протекающей крышей

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-05T18:03:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители села Новая Чебула пытаются добиться ремонта местного ФАПа, расположенного в старом покосившемся доме. По сообщению организации «Гражданский патруль», в этом здании протекает крыша. А это значит, что вода может залить оголённую проводку.

Еще один неприятный момент: стены там «латают» при помощи картона. Помимо этого, в ФАПе нет водоснабжения, а туалет расположен во дворе. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, местные жители обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

Вот, что происходит внутри. Фото: «Гражданский патруль»

- В прошлом году фельдшеру обещали новый ФАП. Люди ждали всю весну, лето - и тишина. Мы обратились снова, нам прислали ответ из Министерства здравоохранения: мол, нас включат только в 2021 году в бюджет. Мы переживаем, что он просто не достоит, или еще страшнее, если рухнет, когда там будут посетители, - сообщили «Гражданскому патрулю» сельчане.

По поводу аварийного ФАПа подана жалоба в прокуратуру Новосибирской области. Так же правозащитники попросили помочь областные власти в решении проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU