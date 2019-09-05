2019-09-05T16:55:09+03:00
Происшествия

«Бросили, наверное»: сибиряк резал себе руки и шею на глазах у прохожих

ЧП произошло в Калининском районе
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирка с многочисленными ранами увезли в больницу.Сибирка с многочисленными ранами увезли в больницу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в четверг, 5 сентября, новосибирцы, которые оказались на Красном проспекте, стали очевидцами страшного происшествия: на их глазах сибиряк резал себя ножом

- Мужчина шёл от торгового центра «Роял Парк» в сторону улицы Дуси Ковальчук и резал свои руки ножом, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - А дойдя до площади Калинина, порезал себе шею.

Прибывшие на место врачи «Скорой помощи» увезли мужчину в больницу. А в соцсетях пытаются понять, что могло стать причиной такого поступка.

- Ужас. Ну, может смертельно болен, от этого такое поведение.

- Бросили, наверное..

- состояние аффекта, а, может, упития.

- Главное, чтобы выжил. Может, найдется тот, кто вправит ему мозг, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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