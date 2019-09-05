«Бросили, наверное»: сибиряк резал себе руки и шею на глазах у прохожих
Вечером в четверг, 5 сентября, новосибирцы, которые оказались на Красном проспекте, стали очевидцами страшного происшествия: на их глазах сибиряк резал себя ножом
- Мужчина шёл от торгового центра «Роял Парк» в сторону улицы Дуси Ковальчук и резал свои руки ножом, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - А дойдя до площади Калинина, порезал себе шею.
Прибывшие на место врачи «Скорой помощи» увезли мужчину в больницу. А в соцсетях пытаются понять, что могло стать причиной такого поступка.
- Ужас. Ну, может смертельно болен, от этого такое поведение.
- Бросили, наверное..
- состояние аффекта, а, может, упития.
- Главное, чтобы выжил. Может, найдется тот, кто вправит ему мозг, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU