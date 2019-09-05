Горела мебель: в Новосибирске произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе города Новосибирска, вечером 5 сентября, загорелась квартира на десятом этаже жилого дома. Пожар произошел по адресу улица Герцена 20.
— В десятиэтажном доме загорелась квартира на самом верхнем этаже, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — На месте уже работает несколько пожарных расчетов.
Возгорнаие удалось успешно ликвидировать. Фото: "АСТ-54"
Как сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в квартире на 10 этаже загорелась мебель из-за чего и возникло сильное задымление на территории подъезда дома.
— Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, — рассказали в пресс-службе. — В ходе случившегося никто не пострадал, включая хозяина жилья, который находился в квартире во время пожара.
Возгорание удалось успешно ликвидировать. На месте работали четыре пожарных расчета.
ИСТОЧНИК KP.RU