2019-09-05T16:12:17+03:00
Происшествия

Горела мебель: в Новосибирске произошел пожар в жилом доме

Из подъезда, в котором горела квартира, эвакуировались 15 человек
Алена КУЛЕШОВА
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В кировском районе загорелась квартира в жилом доме. Фото: "АСТ-54"В кировском районе загорелась квартира в жилом доме. Фото: "АСТ-54"
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В Кировском районе города Новосибирска, вечером 5 сентября, загорелась квартира на десятом этаже жилого дома. Пожар произошел по адресу улица Герцена 20.

— В десятиэтажном доме загорелась квартира на самом верхнем этаже, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — На месте уже работает несколько пожарных расчетов.

Возгорнаие удалось успешно ликвидировать. Фото: "АСТ-54"

Возгорнаие удалось успешно ликвидировать. Фото: "АСТ-54"

Как сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в квартире на 10 этаже загорелась мебель из-за чего и возникло сильное задымление на территории подъезда дома.

— Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, — рассказали в пресс-службе. — В ходе случившегося никто не пострадал, включая хозяина жилья, который находился в квартире во время пожара.

Возгорание удалось успешно ликвидировать. На месте работали четыре пожарных расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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