Матч «Сибирь» - «Адмирал»: болеем за наших!

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-05T15:37:35+03:00

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В 19.30 по новосибирскому времени в ЛДС хоккеисты «Сибири» вышли на лед против одного из своих принципиальных соперников – владивостокского «Адмирала».

Статистика встреч с приморской командой в пользу «Сибири»: из 21 сыгранной игры за новосибирцами 13 побед, причем 12 из них – в основное время.

Но есть и важный момент: «Адмирал» тоже начал сезон с победы - с «Барысом». И сбавлять обороты команды не собирается. Играет за них и хороший вратарь - Юхо Олкинуора. В межсезонье финн провел 12 матчей из 11. В матче против «Барыса» отразил 33 броска из 34.

Сможет ли «Сибирь» быть быстрее финского вратаря и организовать грамотные атаки, узнаем совсем скоро.

А в завершении матча всех фанатов ждет еще один ледовый поединок: звезда сериала «Универ» Стас Ярушин выйдет на лед против Сергея Бобровского.

Звезда Универа Стас Ярушин выйдет на лед против Сергея Бобровского.

ИСТОЧНИК KP.RU