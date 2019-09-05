2019-09-05T15:05:49+03:00
Общество

«В роддоме сказали – рак»: беременная сибирячка узнала о болезни за два дня до родов

Сейчас молодой маме нужны деньги на лечение в Корее
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Ольга узнала о том, что нее рак, за несколько дней до родов. Фото: Ольга Терентьева.Ольга узнала о том, что нее рак, за несколько дней до родов. Фото: Ольга Терентьева.
Изменить размер текста:

Сибирячка Ольга Терентьева узнала, что у нее рак, буквально за пару дней до родов. Когда она приехал в роддом, у нее начали падать показатели крови. Тогда врачи экстренно вызвали у нее роды, а после провели все необходимые исследования. Тогда и выяснилось, что девушка больна острым лейкозом. Ольге сказали, жить ей теперь осталось не больше двух месяцев.

— Когда мне врач сообщил об этом, я была в ступоре, — рассказала Ольга Терентьева КП-Новосибирск. — Мой новорожденный сын тогда лежал в детском отделении перинатального центра, а я ходила к нему ежедневно, по подземному переходу из отделения гематологии. Когда я приходила, малыш «вцеплялся» в меня. Я поняла: моему ребенку именно сейчас нужна рядом мама. И решила, что если мой рак лечить уже поздно, я лучше проведу свои последние дни с семьей.

Некоторое время девушка действительно провела дома. Ольга продолжала консультироваться с врачами и сдавать анализы, но в клинику пока не ложилась — старалась соблюдать специальную диету и вести здоровый образ жизни. Но вскоре сибирячка поняла, что ей все же стоит начать серьезное лечение и борьбу за свою жизнь.

Сейчас Ольга уже прошла четыре курса химиотерапии в Южной Кореее.Фото: Ольга Терентьева

Сейчас Ольга уже прошла четыре курса химиотерапии в Южной Кореее.Фото: Ольга Терентьева

— В российских клиниках мне предлагали лечиться, но шансы здесь были предельно малы: примерно 40% вероятности выздороветь, — говорит Ольга. — Тогда мой друг, который живет в Южной Корее, предложил мне отправить документы в клинику в Сеуле. Там мои шансы на успех составляли уже примерно 70%. И я сразу же решилась, поскольку уже тогда мое состояние снова начало ухудшаться.

Сейчас Ольга уже прошла четыре курса химиотерапии в Корее. Врачи обозначают состояние сибирячки как ремиссию. Но для того, чтобы подтвердить это и выстроить дальнейший план лечения, нужно еще дождаться результатов анализов. Возможно, девушке потребуется пересадка костного мозга.

Четыре месяца назад с девушкой связались волонтеры из фонда «Добрый город», которые стали заниматься сбором средств на ее лечение. Если вы хотите помочь Ольге, то можете сделать это с помощью перевода средств на карту Сбербанка 4276 4421 1767 6232.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Подгадала, когда папа дома будет»: вратарь ХК «Сибирь» Алексей Красиков стал отцом
Видео: иномарка на скорости врезалась в грузовик в Новосибирске
Прокуратура потребовала отправить на обязательные работы барабинских подростков, избивших школьников
Попала под обстрел: неизвестные повредили лобовое стекло у «Хонды» в Академгородке
Дизайнеров и художников со всего мира ждут на «Первой Сибирской Биеннале»
«Второй день рождения»: сибирский Левша попал в аварию на трассе под Новосибирском
25 миллионов рублей получили новосибирские предприятия на новое оборудование
«Читаю и глазам не верю»: «Мега» отказалась от цирка-шапито
Вышел протереть фары: налетчик напал с ножом на водителя грузовика
Не разъехались на полосе: в Толмачево столкнулись два самолета
«Девочка любит лайки»: сибирячка показала танец не для скромниц на парковке
Ограбление по-взрослому: школьник отобрал у сибирячки сумку с крупной суммой денег
Елбаши тряхнуло: под Новосибирском произошло землетрясение
«Вип-место»: бабушки с гвоздями борются за лавочку