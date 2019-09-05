Видео: иномарка на скорости врезалась в грузовик в Новосибирске

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-05T13:49:00+03:00

У водителя попавшей в аварию иномарки диагностировали травму головы. Фото: «Инцидент Новосибирск».

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В четверг, 5 августа, серьезная авария произошла на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска: там столкнулись иномарка и грузовик.

- Водитель легковушки Honda на большой скорости врезался в грузовик «Газель Next», - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». - Тормозной путь купе составляет более 20 метров.

Удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось: во время столкновения водитель легковушки получил травму головы, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Доставила неприятности авария и тем новосибирцам, кто к концу ехал в сторону Бугринского моста.

- Там образовалась огромная пробка - ищите пути объезда, - предупреждают своих подписчиков в группе «Инцидент Новосибирск».

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии и выяснить, кто был виновником ДТП.

Иномарка на скорости протаранила грузовик в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU