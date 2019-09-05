Видео: иномарка на скорости врезалась в грузовик в Новосибирске
В четверг, 5 августа, серьезная авария произошла на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска: там столкнулись иномарка и грузовик.
- Водитель легковушки Honda на большой скорости врезался в грузовик «Газель Next», - сообщается на странице группы «Инцидент Новосибирск». - Тормозной путь купе составляет более 20 метров.
Удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось: во время столкновения водитель легковушки получил травму головы, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Доставила неприятности авария и тем новосибирцам, кто к концу ехал в сторону Бугринского моста.
- Там образовалась огромная пробка - ищите пути объезда, - предупреждают своих подписчиков в группе «Инцидент Новосибирск».
Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии и выяснить, кто был виновником ДТП.
Иномарка на скорости протаранила грузовик в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU