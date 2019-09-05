Попала под обстрел: неизвестные повредили лобовое стекло у «Хонды» в Академгородке

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-05T11:16:58+03:00

На лобовом стекле иномарки остались следы-выбоины, как от пуль

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Малоприятный для владельца машины инцидент произошел днем в среду, 4 сентября во дворе жилого дома по улице Арбузова, 1 в Советском районе Новосибирска. Там неизвестные обстреляли машину «Хонда Цивик». Предположительно, хулиганы стреляли из пневматического оружия.

— В полицию поступило заявление от жителя Академгородка - владельца машины, на которой повредили лобовое стекло, похоже на обстрел пулями. В настоящее время устанавливается характер полученных автомобилем повреждений, а также сумма причиненного ущерба. Также правоохранителями устанавливаются лица, причастные к этому происшествию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также добавили, что сейчас проводится экспертиза, разбираются, чем именно обстреляли иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU