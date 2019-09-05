Попала под обстрел: неизвестные повредили лобовое стекло у «Хонды» в Академгородке
Малоприятный для владельца машины инцидент произошел днем в среду, 4 сентября во дворе жилого дома по улице Арбузова, 1 в Советском районе Новосибирска. Там неизвестные обстреляли машину «Хонда Цивик». Предположительно, хулиганы стреляли из пневматического оружия.
— В полицию поступило заявление от жителя Академгородка - владельца машины, на которой повредили лобовое стекло, похоже на обстрел пулями. В настоящее время устанавливается характер полученных автомобилем повреждений, а также сумма причиненного ущерба. Также правоохранителями устанавливаются лица, причастные к этому происшествию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ведомстве также добавили, что сейчас проводится экспертиза, разбираются, чем именно обстреляли иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU