«Подгадала, когда папа дома будет»: вратарь ХК «Сибирь» Алексей Красиков стал отцом
Сегодня утром, 5 сентября, вратарь хоккейного клуба ХК «Сибирь» стал отцом. У Алексея Красикова родился сын.
— Сегодня в 4.55 утра я стал отцом. Это самый счастливый день! Спасибо за сына родная. Ты просто умница! — написал Алексей в социальных сетях.
Сегодня ХК «Сибирь» встретиться на льду с «Адмиралом» командой из Владивостока. Хоккейные фанаты уверены, что такой заряд позитива поможет Алексею хорошо отстоять в воротах.
В социальных сетях сибиряки дружно начали поздравлять молодого отца с рождением первенца:
— Жена умница! Подгадала, когда папа дома будет.
— Пусть эти положительные эмоции помогут тебе на льду! Нужно побеждать сегодня!
— Пусть малыш растет здоровым и красивым на радость маме с папой.
ИСТОЧНИК KP.RU