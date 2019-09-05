«Подгадала, когда папа дома будет»: вратарь ХК «Сибирь» Алексей Красиков стал отцом

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-05T14:27:13+03:00

Сегодня Алексей Красиков стал отцом. Фото: Instagram krasik84

Фанаты с самого утра пишут поздравления сибиряку

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 5 сентября, вратарь хоккейного клуба ХК «Сибирь» стал отцом. У Алексея Красикова родился сын.

— Сегодня в 4.55 утра я стал отцом. Это самый счастливый день! Спасибо за сына родная. Ты просто умница! — написал Алексей в социальных сетях.

Сегодня ХК «Сибирь» встретиться на льду с «Адмиралом» командой из Владивостока. Хоккейные фанаты уверены, что такой заряд позитива поможет Алексею хорошо отстоять в воротах.

В социальных сетях сибиряки дружно начали поздравлять молодого отца с рождением первенца:

— Жена умница! Подгадала, когда папа дома будет.

— Пусть эти положительные эмоции помогут тебе на льду! Нужно побеждать сегодня!

— Пусть малыш растет здоровым и красивым на радость маме с папой.

ИСТОЧНИК KP.RU