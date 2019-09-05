25 миллионов рублей получили новосибирские предприятия на новое оборудование

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-05T09:08:54+03:00

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В этом 25 миллионов рублей получили новосибирские компании для приобретения нового оборудования.

— Деньги выделены в ходе реализации региональной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», — сообщает Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Всего предприятий, получивших такую госпподержку, было девять: эти организации смогли купить 20 новых установок. Например, на «Сибэлектроприводе» стали выпускать сложные детали для тепловозов, которые использует ОАО «РЖД», в 4 раза увеличилось производство сухих строительных смесей на ООО «Геркулес-Сибирь».

— Общая сумма закупок составила 216 тысяч рублей. В результате запуска установок расширился диапазон выпускаемой продукции, повысилось качество изделий, увеличились объемы производства, появились новые высокотехнологичные рабочие места, — пишут в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

Кто получил господдержку?

Деньги в рамках программы выделили для ОАО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования», ПАО «Сиблитмаш», ООО «Геркулес-Сибирь», ООО «Сибэлектропривод», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», ООО «ЗТИ Сибирь», ООО «Производственно-коммерческая фирма Теплодар», АО «Новосибирской Механический завод "Искра"», ООО «Нео-Пак».

ИСТОЧНИК KP.RU