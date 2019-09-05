Вышел протереть фары: налетчик напал с ножом на водителя грузовика

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-05T08:46:58+03:00

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Коченевским межрайонным следственным отделом в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье — покушение на убийство.

Следствию стало известно, что утром 4 сентября 50-летний водитель грузового автомобиля перевозил щебень и когда выехал за поселок Колывань остановился, чтобы протереть фары автомобиля. В этот момент на него из кустов выбежал 27-летний мужчина и нанес несколько ударов по телу ножом. Потом он увидел остановившийся рядом автомобиль и скрылся в лесу. Всего нападавшему удалось нанести водителю три ножевых ранения, в настоящее время потерпевший находится больнице под наблюдением врачей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Ставший свидетелем нападения мужчина вышел из своей машины и решил оказать помощь пострадавшему, но нападавший попытался наброситься с ножом и на него. Убежав от него, мужчина вернулся в свою машину, откуда позвонил в «скорую помощь» и в полицию.

Подозреваемый в нападении задержан и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения — заключении под стражу.

В ведомстве отметили, что и потерпевший и подозреваемый являются жителями Колыванского района.

— Подозреваемый ранее был судим за совершение преступлений против личности и против собственности, в том числе за убийство, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU