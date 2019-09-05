2019-09-05T08:09:59+03:00
Общество

Не разъехались на полосе: в Толмачево столкнулись два самолета

Оба самолета получили повреждения, а виновники отделались штрафом в 1000 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Самолеты столкнулись во время буксировки в аэропорту.Самолеты столкнулись во время буксировки в аэропорту.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по факту столкновения двух воздушных судов во время буксировки в аэропорту Толмачево.

— Инцидент произошел 25 июня когда работники ООО «Сибирь Техник» буксировали в ангар пассажирский самолет Embraer 170. Во время буксировки он столкнулся с другим воздушным судном Airbus A320, находившимся на техническом обслуживании, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

После столкновения у одного из самолетов оказалось повреждено лакокрасочное покрытие, у другого разорвалась обшивка фюзеляжа по правому борту.

— Как выяснилось, буксировка пассажирского самолета Embraer 170 производилась в отсутствие начальника смены, который обязан был контролировать ее осуществление, вместо пяти членов буксировочной бригады воздушное судно сопровождали трое. В связи с этим транспортный прокурор вынес директору ООО «Сибирь Техник» представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметили в ведомстве.

Кроме того, на основании постановлений транспортного прокурора двое работников ООО «Сибирь Техник» привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Каждому из них назначено наказание — штраф в 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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