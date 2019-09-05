«Девочка любит лайки»: сибирячка показала танец не для скромниц на парковке
Анастасия Мазалюк – танцовщица из Новосибирска, которая совсем недавно переехала в Москву. Сибирячка учит тверку столичных девушек и снимает откровенные видео для своей странички в «Инстаграме». В своем новом ролике на песню Miko «Девочка в тренде» Настя в коротеньких шортах показала тверк на парковке.
- Ну а кто не любит танцы и лайки, - написала в посте со своим роликом сибирячка.
Подписчикам откровенное видео Насти понравилось, и они хвалят девушку в комментариях:
- Молодец, продолжай в том же духе!
- Огонь, детка! Самая лучшая, просто шик!
- Девочка любит лайки, а мы Настю.
- Красотка, продолжай так дальше, няшка!
- Обожаю тебя, у тебя классно получается! Скоро звездой станешь!
- Тряси, тряси детка! Твой орех идеален, - пишут комментаторы.
Девушка показала танец не для скромниц на парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU