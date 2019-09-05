2019-09-05T07:36:59+03:00
Общество

«Девочка любит лайки»: сибирячка показала танец не для скромниц на парковке

Видео Насти Мазалюк набирает популярность в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Настя не стесняется своих форм. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/Настя не стесняется своих форм. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/
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Анастасия Мазалюк – танцовщица из Новосибирска, которая совсем недавно переехала в Москву. Сибирячка учит тверку столичных девушек и снимает откровенные видео для своей странички в «Инстаграме». В своем новом ролике на песню Miko «Девочка в тренде» Настя в коротеньких шортах показала тверк на парковке.

- Ну а кто не любит танцы и лайки, - написала в посте со своим роликом сибирячка.

Подписчикам откровенное видео Насти понравилось, и они хвалят девушку в комментариях:

- Молодец, продолжай в том же духе!

- Огонь, детка! Самая лучшая, просто шик!

- Девочка любит лайки, а мы Настю.

- Красотка, продолжай так дальше, няшка!

- Обожаю тебя, у тебя классно получается! Скоро звездой станешь!

- Тряси, тряси детка! Твой орех идеален, - пишут комментаторы.

Девушка показала танец не для скромниц на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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