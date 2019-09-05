Ограбление по-взрослому: школьник отобрал у сибирячки сумку с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-05T07:22:28+03:00

Нападение на прохожую произошло на территории одной их школ Новосибирска

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Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа в Кировском районе Новосибирска.

— Малоприятный для сибирячки инцидент произошел еще 6 июля. Неизвестный на территории одной из школ по улице Чигорина, отобрал у прохожей сумку с банковской картой и деньгами в сумме 150 тысяч рублей, после чего скрылся. Приметы нападавшего были переданы в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже правоохранителям удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 15-летний подросток.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Проводится расследование, — добавили в ведомстве. — В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU