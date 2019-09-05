2019-09-05T07:22:28+03:00
Происшествия

Ограбление по-взрослому: школьник отобрал у сибирячки сумку с крупной суммой денег

Нападение на прохожую произошло на территории одной их школ Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Школьник ограбил женщину на улице, забрав 150 тысяч рублей.Школьник ограбил женщину на улице, забрав 150 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа в Кировском районе Новосибирска.

— Малоприятный для сибирячки инцидент произошел еще 6 июля. Неизвестный на территории одной из школ по улице Чигорина, отобрал у прохожей сумку с банковской картой и деньгами в сумме 150 тысяч рублей, после чего скрылся. Приметы нападавшего были переданы в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Чуть позже правоохранителям удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 15-летний подросток.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Проводится расследование, — добавили в ведомстве. — В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25 миллионов рублей получили новосибирские предприятия на новое оборудование
«Читаю и глазам не верю»: «Мега» отказалась от цирка-шапито
Вышел протереть фары: налетчик напал с ножом на водителя грузовика
Не разъехались на полосе: в Толмачево столкнулись два самолета
«Девочка любит лайки»: сибирячка показала танец не для скромниц на парковке
Елбаши тряхнуло: под Новосибирском произошло землетрясение
«Вип-место»: бабушки с гвоздями борются за лавочку
С ветерком! Школьник-зацепер, проехавшийся сзади трамвая, возмутил соцсети
Купил билет на электричку и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с сумкой на колесах
Внешность обманчива: сибирячка взяла себе кредит по украденному с работы паспорту
«Вечно удивленные создания»: лемуры из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети
«Похоже на кратер от метеорита»: сибирские ученые нашли на Алтае неизученное озеро
Дачный скандал: сибиряки похоронили кота на соседском участке
В правительстве Новосибирской области назначили и.о. министра культуры
«Сдувало спиной вперед»: парапланерист поднял в небо сибиряка с велосипедом
«Гады, весь город исписали!»: новосибирцев возмутил парень, рекламирующий наркотики на стенах домов
В бриджах и сланцах: в Новосибирске ищут мужчину из Томской области
Забрал деньги и телефон: В Новосибирской области неизвестный ограбил инвалида
В Новосибирске столкнулось три авто: грузовик перевернулся
«Там крыша может рухнуть»: сибиряков возмутили дети, играющие в заброшенном здании
Спряталась от всех: обнаженная сибирячка устроила фотосессию в парке
Отопление в Новосибирске: когда дадут в 2019 году
Сибиряки запустили флешмоб против цирка-шапито у торгового центра
А цепляли за небо? Сибирячка поразила соцсети фото в невесомости
Новосибирские охранники поймали «голодных» воров
Живодера, изнасиловавшего и задушившего собаку, отдали под суд
Новосибирцев рассмешил перевернутый флаг на районной администрации