«Вип-место»: бабушки с гвоздями борются за лавочку
Такой способ борьбы за лавочку очень травмоопасен и может довести до больницы.
— Суровые бабушки одного из дворов, устав бороться с алкоголиками, которые оккупировали детскую площадку во дворе пятиэтажного дома и установили хитрую лавочку — с гвоздями, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
На фото видно, что из лавочки торчат гвозди, а сбоку висит замок. Таким образом, когда замок открывается, гвозди уходят внутрь и на лавочке можно сидеть.
Однако у пользователей соцсетей такие методы борьбы за свое место вызвали возмущение, ведь это очень травмоопасно. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— А если самой бабке плохо станет? Сама же на свою ловушку сядет.
— Совсем с ума посходили? Не дай бог дети сядут, либо бабушка, которой плохо стало на улице.
— Это не спасет от алкоголиков. Между гвоздями сесть можно— шутит кто-то.
ИСТОЧНИК KP.RU