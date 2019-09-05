«Вип-место»: бабушки с гвоздями борются за лавочку

СЕГОДНЯ 05:37 2019-09-05T05:37:17+03:00

На такую лавочку не каждый отважится присесть. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Новосибирцев возмутила лавочка во дворе дома с торчащими из нее гвоздями

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Такой способ борьбы за лавочку очень травмоопасен и может довести до больницы.

— Суровые бабушки одного из дворов, устав бороться с алкоголиками, которые оккупировали детскую площадку во дворе пятиэтажного дома и установили хитрую лавочку — с гвоздями, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

На фото видно, что из лавочки торчат гвозди, а сбоку висит замок. Таким образом, когда замок открывается, гвозди уходят внутрь и на лавочке можно сидеть.

Однако у пользователей соцсетей такие методы борьбы за свое место вызвали возмущение, ведь это очень травмоопасно. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— А если самой бабке плохо станет? Сама же на свою ловушку сядет.

— Совсем с ума посходили? Не дай бог дети сядут, либо бабушка, которой плохо стало на улице.

— Это не спасет от алкоголиков. Между гвоздями сесть можно— шутит кто-то.

ИСТОЧНИК KP.RU