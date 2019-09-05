С ветерком! Школьник-зацепер, проехавшийся сзади трамвая, возмутил соцсети
В центре Новосибирска водитель машины снял как школьник ехал «зайцем», зацепившись за трамвай.
— А если вы увидите школьника-зацепера, будете сигнализировать водителю трамвая или проедете мимо? — задается вопросом приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» подписчик.
Пользователи соцсетей после просмотра видео вспомнили свое детство, при этом большинство признались, что тоже так ездили по городу. Вот что они пишут в комментариях:
— Ой, да мы в детстве постоянно так делали.
— С такой зарплатой полстраны так передвигается.
— Лучше бы для школьников сделали бесплатный проезд. Думаю, они бы не цеплялись.
— Главное, чтобы от внезапного звука сигнала этот школьник-зацепер не сорвался, — переживает один из подписчиков.
Школьник-зацепер, проехавшийся сзади трамвая, возмутил соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU