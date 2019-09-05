С ветерком! Школьник-зацепер, проехавшийся сзади трамвая, возмутил соцсети

СЕГОДНЯ 04:55 2019-09-05T04:55:37+03:00

Подросток решил проехать на трамвае "зайцем". Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

При этом у большинства сибиряков видео вызвало ностальгию по детству

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В центре Новосибирска водитель машины снял как школьник ехал «зайцем», зацепившись за трамвай.

— А если вы увидите школьника-зацепера, будете сигнализировать водителю трамвая или проедете мимо? — задается вопросом приславший видео в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» подписчик.

Пользователи соцсетей после просмотра видео вспомнили свое детство, при этом большинство признались, что тоже так ездили по городу. Вот что они пишут в комментариях:

— Ой, да мы в детстве постоянно так делали.

— С такой зарплатой полстраны так передвигается.

— Лучше бы для школьников сделали бесплатный проезд. Думаю, они бы не цеплялись.

— Главное, чтобы от внезапного звука сигнала этот школьник-зацепер не сорвался, — переживает один из подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730121" frameborder="0"></iframe> Школьник-зацепер, проехавшийся сзади трамвая, возмутил соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU