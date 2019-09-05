Купил билет на электричку и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с сумкой на колесах

СЕГОДНЯ 04:17 2019-09-05T04:17:48+03:00

Из особых примет отмечают, что у мужчины имеется дефект речи

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Линейный отдел МВД России на станции Новосибирск объявил в розыск пропавшего без вести Юрченко Николай Ефимович, 1952 года рождения.

— 4 августа в половину шестого вечера Николай Юрченко купил билет на пригородный электропоезд от станции Новосибирск-Восточный до станции Сокур и с тех пор о месте его нахождения ничего не известно, — говорится в сообщении пресс-службы ЛО МВД по СФО.

Пропавший мужчина имеет дефект речи. Фото: сибфоут.мвд.рф.

В день исчезновения мужчина был одет в красную клетчатую рубашку, темные болоньевые штаны, зеленую куртку-штормовку и серую кепку. При себе у него была хозяйственная сумка на колесах.

Из особых примет отмечают, что у пропавшего мужчины имеется дефект речи.

Видевших Николая Юрченко 4 августа после 17:30 или знающих что-либо о местонахождении, просят обратиться по телефону: (383) 229-34-00, 8- 951-374-04-98 или 8- 913- 428-69-49.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730120" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске ищут мужчину с сумкой на колесах.

ИСТОЧНИК KP.RU