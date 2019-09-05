2019-09-05T03:06:52+03:00
Происшествия

Внешность обманчива: сибирячка взяла себе кредит по украденному с работы паспорту

Женщине не давали кредит из-за плохой кредитной истории, и она придумала хитрый план
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка решила воспользоваться своим внешним сходством с коллегой по работе и украла у неё паспорт.Сибирячка решила воспользоваться своим внешним сходством с коллегой по работе и украла у неё паспорт.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новосибирской области 41-летняя жительница Сузуна пойдет под суд за мошенничество при получении кредита.

— Стало известно, что 29 декабря 2017 года обвиняемая, находясь на работе, украла у своей коллеги паспорт и страховое пенсионное свидетельство, чтобы оформить потребительский кредит от ее имени. Чуть позже, днем 18 января 2018 года женщина пришла с украденным паспортом в офис ПАО «Почта Банк» и от имени владелицы документа, внешне похожей на неё, оформила себе потребительский кредит на сумму 209 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Полученные деньги женщина потратила на собственные нужды. Свой поступок она объяснила тем, что кредитные организации отказывали ей в выдаче потребительских кредитов из-за плохой кредитной истории. Поэтому она и решила украсть у своей коллеги по работе паспорт и оформить кредит от ее имени.

На данный момент прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Сибирячка обвиняется по статьям — похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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