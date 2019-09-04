«Вечно удивленные создания»: лемуры из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети

СЕГОДНЯ 22:21 2019-09-04T22:21:48+03:00

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Сибирячка Анна Новикова — постоянная посетительница Новосибирского зоопарка. Она часто выкладывает в соцсетях забавные видео с животными, которые так любят ее подписчики. На этот раз, женщина опубликовала на своем YouTube-канале ролик с резвящимися в своем вольере черно-белыми лемурами вари. Милые зверьки с интересом разглядывают посетителей и бегают друг за другом.

— Было сложно их снимать, ведь они такие резвые, почти без перерыва носились по вольеру, — рассказала Анна Новикова КП-Новосибирск. — А еще кричат так громко, чуть ли не на весь зоопарк. Но как к вольеру подойдешь — замолкают, подбегают ближе, разглядывают.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными, гляди на этих забавных лемуров. В комментариях под видео многие отметили, что животные очень красивы:

— Какие красавцы, просто слов нет!

— Очень милые зверки.

— У этих созданий такие глаза, как будто бы они всю жизнь чем-то удивлены, — пишут люди.

Лемуры из Новосибирского зоопарка играют в своем вольере.

ИСТОЧНИК KP.RU