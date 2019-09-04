«Похоже на кратер от метеорита»: сибирские ученые нашли на Алтае неизученное озеро

СЕГОДНЯ 21:33 2019-09-04T21:33:24+03:00

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Ученые из Сибирского отделения РАН вместе с экоактивистами фонда «Зеленый стандарт» обнаружили в Караканском бору неизученное озеро. Информация об этом появилась на официальной странице фонда в Facebook Экспедиция на Алтае состоялась в конце августа, общественники из фонда и ученые активно продвигают идеи регуляции хозяйственной деятельности и создание на территории Караканского бора особо охраняемой природной территории. По их мнению, эти меры могли бы помочь в сохранении лесного участка и его уникальной, богатой редкими растениями, флоры.

Озеро ученые заметили на снимках из космоса. Фото: Экологический фонд "Зеленый стандарт"

Активисты из фонда «Зеленый стандарт» утверждают, что в этом бору сохранились некоторые виды растений еще с доледниковой эпохи. К тому же, на территории леса растут и виды, которые есть в Красных книгах, как России, так и региона.

Во время подготовки к летней экспедиции 2019 на космических снимках ученые обнаружили уникальные и до этого момента неизвестный объект — небольшое круглое озеро в бору на территории Каменского района Алтайского края. Специалисты утверждают, что озеро напоминает кратер, оставшийся после падения метеорита.

Специалисты планируют в дальнейшем более подробна заняться изучение данного объекта. Фото: Экологический фонд "Зеленый стандарт"

— В Сибири такое практически никогда не встречается, — пояснил доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский, который возглавлял данную экспедицию. — Подобные находки являются очень интересными с точки зрения науки и требуют серьезного изучения профильными специалистами.

По имеющимся координатам ученым удалось добраться до этого озера. У них также возникли предположения, что оно могло возникнуть в результате процесса растворения горных пород поверхностными или подземными водами, потому что вблизи объекта на поверхность выходят известняки. Специалисты намерены продолжать изучение неожиданно обнаруженного озера.

ИСТОЧНИК KP.RU