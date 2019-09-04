2019-09-04T19:40:07+03:00
Общество

Дачный скандал: сибиряки похоронили кота на соседском участке

А сибирячка, кому этот участок принадлежал, перехоронила животное
Владимир ПТАШНИК
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Кота хозяева похоронили на соседской даче.Кота хозяева похоронили на соседской даче.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Новосибирска рассказала историю о дачном конфликте на сервисе «Яндекс Район». Участок женщины от соседского отделялся трубой водопровода. Они были в хороших отношениях, поэтому даже не ставили забор между своими участками. Так было, пока у соседей не отравился и умер кот. Об умершем животном скорбели жители обоих участков, но семье сибирячке надо было уехать в город.

Когда женщина вернулась на дачу, она увидела на своём участке она нашла могилу соседского кота.

- Я нашла его «могилку», хорошо замаскированную в нашем газоне. Моему возмущению не было предела! В итоге я перезахоронила эту животинку на их территории, - пишет дачница в своём посте в сервисе «Яндекс Район». - Женщина не стала устраивать скандал с соседями из-за их почтенного возраста – пожилым супругам по 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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