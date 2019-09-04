«Сдувало спиной вперед»: парапланерист поднял в небо сибиряка с велосипедом

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-04T18:34:16+03:00

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Новосибирский парапланерист Александр Орлов устроил головокружительный полет: его пассажиром стал велосипедист Николай Горячев.

Николай обратился к Александру, как к опытному парапланеристу, с предложением взлететь в тандеме. На сам полет Горячева подтолкнуло участие во Всероссийском марафоне экстремальных видов спорта X-marathon, где участники делают невообразимые трюки!

— Любой экстрим— это преодоление себя! Страх? Конечно, был! Поэтому мы тщательно готовились к данному полету! Система отцепления была взята с парашютной системы. Перед полетом и отцеплением мы все проверили на земле, а уже потом поднялись в небо! Данную идею придумал я, посмотрев полеты на параплане, — пояснил Николай Горячев.

На подготовку и сам полет у экстремалов было всего три дня. В тренировочный день на склонах горнолыжки в Горном ветер потрепал их.

— Попробовали первый раз взлететь на маленьком куполе. Ветер дул сильный. У нас получилось взлететь, все нормально. Беру большой купол — и нас сдувает спиной вперед. В общем, нас там побило по земле. Трюк не получился. Эти кадры вошли в ролик, — рассказал Александр Орлов. — На следующий день такой же ветер с утра. На коммерческом полете меня сдувает с клиентом на соседнее поле — и мы прекращаем полеты по соображениям безопасности. Освободилось полдня и мы едем с ребятами в Горный на ту же гору. Собственно, мы там этот ролик и сняли. В результате было два полета. Хотели еще третий сделать и подняться на большую высоту до 400-500 метров, чтобы поснимать виды, но солнце заходило прямо на глазах. Когда я его сбросил во время второго полета, он удержал велосипед, но пробил оба колеса. Стал клеить заплатки, а уже темнело на глазах. Поэтому не сняли высоту.

Александр отметил, что человека на велосипеде он поднимал впервые.

— Мы на ходу придумывали, как же его подвесить ко мне. И я в первый раз в жизни сбрасывал человека с высоты в таком виде, — поделился он. — До этого был опыт — я скидывал бейсеров с больших высот, а так, чтобы с двух-трех метров — никогда еще не приходилось. Я отработал эту схему — теперь она есть в голове. Думаю, мы будем еще такое практиковать, в том числе с легкими мотоциклами и другим транспортом. Опыт прикольный, необычный. Мне понравилась команда: и сам Коля, и видеооператоры.

Напомним, летом Александр совершил рисковый полет вместе с чемпионкой мира по воздушной гимнастике Анжелой Кулагиной: девушка на большой высоте садилась на шпагат, держась руками за ремни.

Парапланерист поднял в небо сибиряка с велосипедом.

ИСТОЧНИК KP.RU