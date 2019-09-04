«Гады, весь город исписали!»: новосибирцев возмутил парень, рекламирующий наркотики на стенах домов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-04T17:53:07+03:00

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Новосибирцев возмутил мужчина, который занимался рекламой наркотиков. Он писал объявления прямо на стенах домов.

— Вот так у нас рекламируют наркотики, — сообщил очевидец события в паблике «Инцидент Новосибирск». — Объявления он писал сразу на стенах домов около Монумента Славы.

Сибиряк, который заметил и успел сфотографировать происходящее, утверждает, что он звонил в полицию, чтобы сообщить об этом, но правоохранительные органы сообщили ему, что подобными случаями они не занимаются.

Пользователей соцсетей не оставил равнодушными этот случай. Свое мнение об этом люди высказали в комментариях под постом:

— Гады, весь город нам уже исписали!

— Странно, что полиция этим не стала заниматься.

— Скорее всего, полиция не видит смысл выезжать на место, потому что, пока они доедут, он уже все допишет и уйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU