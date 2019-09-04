2019-09-04T15:15:58+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулось три авто: грузовик перевернулся

Авария попала в объектив видеорегистратора
Алена КУЛЕШОВА
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На Димитровском мосту произошло ДТП с участием грузовика. Фото: "АСТ-54"На Димитровском мосту произошло ДТП с участием грузовика. Фото: "АСТ-54"
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Днем, четвертого сентября, на Дмимтровском мосту в Новосибирске произошло ДТП. Во время случившегося пострадали сразу три машины.

— В результате аварии грузовик буквально завалился на бок, — написал автор поста в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — И, кроме того, внедорожник «Mitsubishi Pajero» зацепил седан «Skoda». Но пострадавших в этом ДТП нет.

Авария попала в объектив видеорегистратора другого автомобиля. Фото: "АСТ-54"

Авария попала в объектив видеорегистратора другого автомобиля. Фото: "АСТ-54"

Произошедшая авария попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов, который находился на мосту в момент случившегося. Ролик сибиряк выложил в соцсети, где он сразу же набрал множество комментариев:

— Вот не дай бог оказаться на дороге во время подобного.

— На этом мосту постоянно ДТП случаются, я там часто езжу.

— Грузовик жалко, возможно, все, что было внутри кузова сильно пострадало.

— Зачем было так разгоняться? Вот чем это кончилось, — пишут люди.

Во время аварии никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

Во время аварии никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Димитровском мосту произошло ДТП из-за которого перевернулся грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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