2019-09-04T15:27:30+03:00
Происшествия

Забрал деньги и телефон: В Новосибирской области неизвестный ограбил инвалида

Грабителя удалось задержать по горячим следам
Анна ПАШАГИНА
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Полиция в этот же день задержали преступника.Полиция в этот же день задержали преступника.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рабочем поселке Маслянино в Новосибирской области неизвестный ограбил инвалида прямо возле магазина. Сибиряк подошел и забрал у мужчины 2500 рублей, сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. Инвалид не растерялся, и тут же обратился в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место преступления. то сразу же опросили мужчину и свидетелей ограбления.

— Подозреваемый оказался 24-летний безработный житель данного поселка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Грабителя задержали сразу же. Мужчина сразу же сознался в содеянном. У него изъяли ворованный телефон и деньги.

— Так же мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в спецприемнике, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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