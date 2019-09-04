2019-09-04T14:11:15+03:00
Общество

«Там крыша может рухнуть»: сибиряков возмутили дети, играющие в заброшенном здании

Жители Новосибирска считают, что дети могут пострадать в полуразрушенном доме
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Дети играют в заброшенном здании. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"Дети играют в заброшенном здании. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Снимки, на которых дети играют в одном из заброшенных домов в Новосибирске, появились в социальных сетях. На кадрах видно, что здание по адресу Военная 18 давно не в обиходе. Крыша вот-вот рухнет, потому что перекрытия могут не выдержать.

— Дети из близлежащих домов, несмотря на запреты, так и рвутся внутрь, — пишет сибиряк в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». - А в этом здании крыша вот-вот рухнет!

По словам подписчика, жильцы соседних домов не раз обращались к властям с просьбой снести это здание или хотя бы заделать вход в него. Ведь оно может быть опасно для детей.

По поводу детей на «заброшке» мнения людей в комментариях под постом разделились:

— К родителям обратиться, что бы занимались воспитанием детей.

— Дети должны вырасти приспособленными к взрослой жизни. Пусть играют. Они могут научиться штурмовать здание или выполнять ремонт помещений.

— Да пусть лазят, дел то, - пишут пользователи соцсетей.

Видно, что крыша скоро рухнет. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Видно, что крыша скоро рухнет. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спряталась от всех: обнаженная сибирячка устроила фотосессию в парке
Отопление в Новосибирске: когда дадут в 2019 году
Сибиряки запустили флешмоб против цирка-шапито у торгового центра
А цепляли за небо? Сибирячка поразила соцсети фото в невесомости
Новосибирские охранники поймали «голодных» воров
Живодера, изнасиловавшего и задушившего собаку, отдали под суд
Новосибирцев рассмешил перевернутый флаг на районной администрации
13-летняя школьница оказалась под колесами «Ауди» на пешеходном переходе
«Я и Миша вместе навсегда» : сибиряк сделал тату с мемом про 3 сентября
Сотрудницу центра занятости осудили за мошенничество с пособием
12 стран, 8 тысяч участников: Новосибирск готов к проведению международного форума «Технопром-2019»
Пошутил на миллион: новосибирец «заминировал» областное правительство
Не хватает чуть больше 300 тысяч: волонтер собирает деньги на съемки доброго кино о бездомных животных
«Наверное, Депардье за рулем»: новосибирцев рассмешила милая записка на стекле авто
«Был яркий свет, как при сварке»: в Октябрьском районе огонь охватил три жилых дома
Лихач на «Ниссане» протаранил жилой дом после аварии с тремя машинами: травмированы ребенок и полицейский
«Это беспредел!»: Лена Ленина высказалась о слухах про болезнь Заворотнюк
«Взлетал против ветра»: сибиряк спустился на параплане с Белухи
Министр культуры Новосибирской области уходит в отставку
«Хабиб Нурмагомедов, нелегко тебе»: Роман Власов поддержал друга перед боем с Дастином Порье
Проголосовали две тысячи человек: в Новосибирске идут досрочные выборы мэра
«Красавчики, дотерпели!»: «Сибирь» обыграла «Амур»
Болельщики «Сибири» съели хабаровский «Амур»: фанаты не оставили от пирожных с эмблемой противника и крошки
«Позорище, утырки»: соцсети разозлило видео с жуликами, ворующими аккумулятор авто
«Сожрали картошку за неделю»: сибиряк снял на видео нашествие колорадских жуков
Трагедия в Беслане: в Новосибирске почтили память погибших
Колесо обозрения на набережной снова заработало