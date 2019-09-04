«Там крыша может рухнуть»: сибиряков возмутили дети, играющие в заброшенном здании

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-04T14:11:15+03:00

Жители Новосибирска считают, что дети могут пострадать в полуразрушенном доме

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Снимки, на которых дети играют в одном из заброшенных домов в Новосибирске, появились в социальных сетях. На кадрах видно, что здание по адресу Военная 18 давно не в обиходе. Крыша вот-вот рухнет, потому что перекрытия могут не выдержать.

— Дети из близлежащих домов, несмотря на запреты, так и рвутся внутрь, — пишет сибиряк в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». - А в этом здании крыша вот-вот рухнет!

По словам подписчика, жильцы соседних домов не раз обращались к властям с просьбой снести это здание или хотя бы заделать вход в него. Ведь оно может быть опасно для детей.

По поводу детей на «заброшке» мнения людей в комментариях под постом разделились:

— К родителям обратиться, что бы занимались воспитанием детей.

— Дети должны вырасти приспособленными к взрослой жизни. Пусть играют. Они могут научиться штурмовать здание или выполнять ремонт помещений.

— Да пусть лазят, дел то, - пишут пользователи соцсетей.

Видно, что крыша скоро рухнет. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU